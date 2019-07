Donnarumma, la pietra angolare del nuovo Milan. Ma solo andando via

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluigi Donnarumma rischia di essere la differenza fra un Milan filosoficamente diverso oppure ancorato al proprio passato. Perché è evidente come sia stato messo sul mercato dai rossoneri per provare a incassare quei soldi con cui poi cercare di costruire una formazione capace di raggiungere il quarto posto. La valutazione, intorno ai 70-80 milioni di euro, spaventa quasi tutte. Anche perché nessuna big è alla ricerca di un portiere, dopo il balletto dell'anno scorso: forse solo l'Arsenal, che però ha un budget di 50 milioni (totali), per il resto tutte le grandi hanno già la porta blindata.

SCAMBI DIFFICILI - Nei giorni scorsi si è parlato pure di uno scambio con il PSG per Areola. Operazione molto complicata, perché il francese è ora titolare - come Donnarumma - e cambiare non sembra l'opzione preferita nemmeno dal portiere. Così come lo stesso Donnarumma vuole rimanere al Milan anche per la prossima annata.

CONTRATTO AL 2021 - Ci sarà però un'altra estate di fuoco, la prossima, qualora dovesse restare. Perché l'agente, Mino Raiola, potrà contrattare un altro ingaggio, con soli dodici mesi alla scadenza. Da sei milioni, quindi, obiettivo ancora più alto. Oppure, lì sì, una cessione con maxi commissione, per riprendersi quello perso nell'estate del 2017, quando a trattare c'erano Mirabelli e Fassone. In questo senso, per il prossimo anno, occhio alla Juventus.