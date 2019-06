© foto di Federico De Luca

Arrivano conferme francesi sul primo no del Milan all'offerta del Paris Saint-Germain per Gianluigi Donnarumma. E' stata rifiutata dunque la prima proposta di Leonardo per l'estremo difensore: inoltre, secondo quanto riporta Eurosport Fr, andrebbe, eventualmente, anche convinto il portiere francese Alphonse Areola ad accettare il Milan. L'entourage del giocatore sarebbe rimasto sorpreso di essere accostato al Diavolo, perchè Areola vorrebbe giocare la Champions League e, soprattutto, sogna la Premier League.