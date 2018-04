Donnarumma, quanti peccatucci veniali. E una pezza sullo 0-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è fermento intorno alle prestazioni di Gianluigi Donnarumma. Perché in alcune occasioni sembra non rispettare le valutazioni che fanno di lui - soprattutto il suo procuratore Raiola - né sembra valere gli svariati milioni di stipendio annuale. Anche nel derby è stata croce e delizia per i rossoneri: sul gol annullato a Icardi dal Var non ha coperto granché la porta, di fatto saltando e lasciando via libera. Poi, su un cross di Perisic, l'errore di valutazione lo ha portato a farsi scavalcare dal pallone, salvato dalla traversa. Infine, subito dopo, ha concesso un angolo su un pallone innocuo, con la sfera che, fortunatamente, è andata fuori. Però la pezza, da grande portiere, ce l'ha messa sul cross di Perisic - verso un Icardi che doveva solo appoggiare in rete - allungando tutti il suo metro e novantasei, ribattendo il pallone verso il cuore dell'area. Peccatucci veniali, bagatelle, ma alla fine l'intervento da campione.