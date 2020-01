Donnarumma riaccende il mercato. E il rinnovo col Milan si complica

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tra i più brillanti in questa stagione del Milan, Gianluigi Donnarumma è stato autore finora di diverse parate decisive, come per esempio quelle che hanno permesso al Milan di tornare a casa da Brescia con i tre punti in tasca. In casa rossonera - sottolinea Il Corriere della Sera - a tenere banco però è sempre la sua situazione contrattuale.

Rinnovo complicato - I suo contratto da sei milioni di euro a stagione scade nel 2021 e questo significa che se non ci sarà il prolungamento nei prossimi mesi Donnarumma potrebbe andare via a parametro zero tra un anno e mezzo. Il club di via Aldo Rossi non vuole che ciò accada e farà di tutto per tenerlo, ma non sarà semplice: appare infatti molto complicato che il Milan possa assicurargli un ulteriore aumento di ingaggio visto che sei milioni è già già quasi il doppio del tetto salariale stabilito dal club.

Il Real Madrid è in pole - Ovviamente, a Donnarumma non mancano gli estimatori, sia in Italia che all'estero: l'interesse di Juventus e PSG non è un mistero, ma in questo momento in pole per il giovane portiere milanista ci sarebbe il Real Madrid, deluso dal rendimento di Courtois. In casa rossonera, ad ogni modo, in molti sono convinti che alla fine il milanista Donnarumma resterà.