Il suo errore clamoroso è costato al Milan la seconda sconfitta consecutiva. E Striscia la Notizia non si è lasciata scappare l'occasione di consegnare il Tapiro d'Oro a Gianluigi Donnarumma, che ha commentato l'infortunio di Genova: "Capita, che devo fare? I miei compagni mi hanno consolato e mi hanno detto di non pensarci, perché è inutile. Bisognava andare avanti e sperare di vincere la partita. Domani abbiamo una partita importante e dobbiamo vincerla. Possiamo ambire al quarto posto in campionato". Poi una battuta: "Futuro a Monza? Berlusconi mi ha già chiamato per la prossima stagione".