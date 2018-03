Donnarumma: "Ringrazio Mihajlovic, non era semplice farmi esordire"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gianluigi Donnarumma, ospite della trasmissione “E poi c’è Cattelan” in onda su Sky, ha parlato di Sinisa Mihajlovic, tecnico che lo fece esordire in Serie A: "Avevo sedici anni, per me è stato molto importante perché non era facile farmi esordire in un contesto del genere. Da lì è cominciato tutto, io mi son fatto trovare pronto. Lo ringrazio tanto".