Donnarumma se la ride: "Zio scusa, volevo togliere la mano..."

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sta facendo molto discutere un video che ieri Gianluigi Donnarumma ha girato in compagnia del cognato al termine di Milan-Napoli 0-0. Rivolto allo zio, il portiere rossonero ha parlato del miracolo compiuto al 93esimo sulla conclusione a botta sicura di Milik: "Scusami, non l'ho fatto apposta: volevo togliere la mano - spiega in dialetto - Ma non ci sono riuscito...".

In realtà, Gigio se la ride e si mostra successivamente tutt'altro che dispiaciuto per la grande parata.