Donnarumma: "Sempre stato tifoso del Milan, non posso che dare tutto me stesso"

Gianluigi Donnarumma, durante una Q&A con i tifosi rossoneri, parla così del suo amore per il Milan, manifestato a più riprese: "I colori rossoneri per me significano tanto perché sono cresciuto qui, sono sempre stato tifoso del Milan e non posso fare altro che dare tutto me stesso per questa maglia. Il primo obiettivo è quello della società e che ci poniamo all'inizio della stagione, quello personale è di dare sempre il massimo e cercare di prendere meno gol possibili".