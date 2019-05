Donnarumma si riprende la A. E questa volta la giocherà col Brescia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

I 23 gol dello scorso anno, secondo in classifica marcatori dietro il compagno di reparto Francesco Caputo, non bastarono ad Alfredo Donnarumma per giocarsi la propria chance in Serie A dopo tanta gavetta e tante reti in tutte le serie minori. L’Empoli infatti decise di non confermarlo per la massima serie, una scelta mai veramente digerita dal centravanti, costringendolo a un altro anno di B, in un’altra grande piazza e con l’obiettivo di riprendersi quello che era sfumato. Con 25 reti, e ancora non è finita la stagione, Donnarumma si è addirittura migliorato rispetto a un anno fa trascinando il Brescia verso un’agognata Serie A, che mancava da otto anni, conquistando la sua seconda promozione in Serie A di fila (a cui si aggiunge anche una promozione in Serie B col Teramo sfumata per motivi extracalcistici).

Questa volta, salvo improbabili decisioni, nessuno toglierà la Serie A a Donnarumma che potrà così confrontarsi anche con il massimo livello del nostro calcio dopo essere stato capocannoniere in Serie C e Serie B. All’alba dei 30 anni, si tratta di un classe ‘90, per Donnarumma arriverà la grande occasione di dimostrate tutto il proprio valore e di non essere semplicemente un “bomber di categoria”.