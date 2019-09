Donnarumma su Romagnoli: "Ottimo capitano, gli auguro di continuare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso dell'intervista a DAZN , Gianluigi Donnarumma ha parlato anche del suo capitano in casa Milan: Alessio Romagnoli. "Ho un rapporto splendido con lui, siamo molto amici. E' un ragazzo fantastico, un ragazzo per bene e gli voglio tanto bene. E' un buon capitano e ti riesce a dare qualcosa in più, sono molto contento di averlo come capitano e gli auguro di continuare a farlo".