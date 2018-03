Donnarumma sul suo futuro: "Continuo a lavorare e non ci penso"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo l'amichevole contro l’Inghilterra, il portiere della Nazionale e del Milan Gianluigi Donnarumma ha parlato della sua prestazione e del suo futuro ai microfoni di Sky: "Ho sempre sognato di giocare in questo stadio. Abbiamo preso un gol da polli, ma abbiamo reagito bene. Andiamo avanti così e ripartiamo. Reparto portieri? Buffon è sempre il più forte. Lavoriamo bene tutti e tre insieme, abbiamo un bel rapporto, poi sarà il mister a decidere. Gigi mi dà tanti consigli, siamo grandi amici, saremo nemici solo sabato in Juventus-Milan. Futuro? Io continuo a lavorare e non ci penso”.