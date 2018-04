Dopo 100' è pari tra Sassuolo e Chievo, ma prima succede di tutto

Due rossi, un rigore annullato dalla VAR e un gol da oltre 40 metri nella sfida

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Succede davvero di tutto nello scontro salvezza tra Sassuolo e Chievo Verona, recupero della 27^ giornata di Serie A giocato al Bentegodi nel tardo pomeriggio: quando la vittoria per i padroni di casa sembrava ad un passo, è arrivato un incredibile pareggio da calcio piazzato. Cassata calcia da più di quaranta metri, nessuno la tocca e dopo un alto rimbalzo, la palla entra in rete superando beffardamente Sorrentino. La sfida l'aveva sbloccata Giaccherini, con un bel diagonale sul secondo palo, ma il Sassuolo ha chiuso in nove per le espulsioni rimediata da Adjapong e Magnanelli, ma Tagliavanto, con l'aiuto del VAR, è stato decisivo anche in occasione di un calcio di rigore inizialmente assegnato al Sassuolo.