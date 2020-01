© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non segnava dall’8^ di campionato, Hakan Calhanoglu. Era il 20 ottobre e quel Milan non andò oltre il 2-2 casalingo contro il Lecce. Una vita sportiva fa, anche se sono passati solo 3 mesi e poco più. In questo lasso di tempo il Milan è diventato il Milan di Pioli, ritrovando compattezza ed equilibrio. E ora, col favore del tempo, stanno arrivando anche i risultati. Piano piano, ma qualcosa si muove. Il risultato di questa sera contro il Torino, 4-2 ai supplementari, oltre a regalare le semifinali di Coppa Italia ai rossoneri consegna a Pioli tante buone risposte. Una su tutte, inevitabilmente, riguarda la prova del turco: partito dalla panchina, Pioli lo ha mandato in campo nel finale dei tempi regolamentari e lui ha risposto presente. Prima con un bolide dal limite dell’area che ha fulminato Sirigu, riprendendo la partita e portando la sfida ai supplementari. Poi bucando ancora il numero 1 granata dopo la bella verticalizzazione di Kessie. Pioli nel post partita ha apprezzato l’atteggiamento del suo numero 10, così come San Siro durante la gara. E oggi, numeri alla mano, non potrebbe essere altrimenti.