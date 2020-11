Dopo aver scritto la storia con la Macedonia, Pandev punta a risollevare il suo Genoa

vedi letture

12 novembre 2020. Una giornata storica per la Macedonia del Nord di Goran Pandev che per la prima volta accede alla fase a gironi dell'Europeo. Protagonista della serata di Tbilisi e del successo contro la Georgia per 1-0, neanche a dirlo, proprio l’attaccante del Genoa, autore del gol partita. Simbolo del Paese e della sua Nazionale, capitano ed elemento di traino per il gruppo di Angelovski, capace di raggiungere un traguardo importantissimo insieme ad altre due conoscenze del nostro campionato come Ilija Nestorovski dell’Udinese e Eljif Elmas del Napoli.

Orgoglio dei tifosi - Un orgoglio per i tifosi rossoblu che da più di cinque anni ne applaudono le giocate. "Non vinci tutto questo per caso: devi essere un Campione, devi amare questo sport - ha scritto l’Associazione Club Genoani -. Ma per fare quello che hai fatto ieri per la tua nazionale, a 37 anni, devi essere prima di tutto un Uomo. Sì con la U maiuscola, che dà tutto in campo sino allo stremo, che affronta gli allenamenti con lo spirito di un ragazzino, che si mette a disposizione del mister, serio, mai una parola fuori luogo, sempre rispettoso dei ruoli. Noi Genoani siamo orgogliosi di te, del fatto che porti il Grifone sul petto e, crediamo, anche nel cuore. Di una cosa sola siamo rammaricati, di non poterti accogliere tutti in piedi al Ferraris, nella prossima partita con il Parma, in un lungo ed affettuoso applauso, per celebrare appunto l’Uomo, ancor prima che il Campione".

Adesso il Genoa - Adesso l’ex Inter tornerà a disposizione di mister Rolando Maran e sarà chiamato con i suoi compagni di squadra ad invertire una serie di risultati negativi che hanno portato il Vecchio Grifone al terzultimo posto in classifica. Il calendario adesso dice Udinese, poi ci sarà il derby di Coppa Italia. Contro i bianconeri friulani, al penultimo posto in graduatoria, sarà una gara delicata. I rossoblu hanno le qualità per invertire la rotta, siamo soltanto a nemmeno un terzo del campionato, e possono chiaramente fare affidamento su un elemento dalla qualità eccelsa oltre ad essere una colonna dello spogliatoio ed esempio per i giocatori più giovani. Il carisma e la qualità per rialzare la testa. Goran Pandev è pronto a risollevare il suo Genoa.