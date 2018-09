Dopo CR7 si sblocca Higuain: Cagliari-Milan 1-1

Lazio batte Empoli 1-0, gol di Parolo al Castellani. Quadrata, pratica, vincente: parafrasando una nota pubblicità, la Lazio vince di misura in casa dell'Empoli senza strafare ma anche senza rischiare. In una partita divertente e ben giocata da entrambe le squadre, con i tre tenori...

Il Cagliari è sempre stato tra le sue vittime preferite e Gonzalo Higuain sceglie i sardi per realizzare la prima rete in maglia rossonera. L'attaccante argentino pareggia i conti al 56' sfruttando un rimpallo nato dalla pressione di Kessié. Il Pipita salta Cragno e deposita nella porta libera.

