Dopo due settimane si torna in campo: come potrebbe cambiare il calendario della Samp

Due settimane al limite del surreale. Sono quelle vissute dalla Sampdoria. L’emergenza COVID-19 che ha toccato principalmente il nord Italia ha portato la Lega di Serie A, in ottemperanza alle misure di sicurezza attuate dal Governo, a rinviare le ultime due partite di campionato che hanno visto coinvolto il team di Claudio Ranieri. L’ultima volta che Quagliarella e compagni sono scesi in campo è stato il 16 febbraio scorso fa contro la Fiorentina. Poi sono arrivati due rinvii, il primo contro l’Inter, arrivato quando la squadra era già a Milano, e poi il match di Marassi contro il Verona, quando il team di Juric aveva già raggiunto Genova. Quattordici giorni senza calcio per i blucerchiati che attendono di conoscere il proprio cammino in campionato.

Più Verona che Roma - Intanto la squadra ha ripreso ad allenarsi a Bogliasco per preparare la partita del prossimo fine settimana che con ogni probabilità non sarà all’Olimpico contro la Roma. Secondo quanto emerso dal consiglio di Lega straordinario che si è svolto nella giornata di ieri la gara contro il Verona si dovrebbe disputare sabato prossimo alle 20.45 al “Ferraris” mentre il match nella Capitale contro i giallorossi di Paulo Fonseca si dovrebbe giocare domenica 15 alle ore 20.45 con il calendario che andrebbe a traslare di una settimana e l’inserimento di un turno infrasettimanale fra il 12 e il 14 maggio.

La Juve il 13 maggio? - Si prospetta dunque un ultimo mese di campionato impegnativo per il team di Claudio Ranieri. Ad aprire il tour de force potrebbe esserci la trasferta di Parma il 3 con il derby della Lanterna contro il Genoa che passerebbe al 10. Il nuovo turno del 13 maggio vedrebbe gli uomini di Ranieri impegnati nella trasferta all’Allianz Stadium contro la Juventus mentre domenica 17, ci sarà regolarmente il Milan a Marassi per poi chiudere il 24 in casa del Brescia. Un mese denso di impegni nella parte centrale che potrebbe destare qualche preoccupazione. Vista anche la situazione di classifica non brillante in cui gravita la Sampdoria.