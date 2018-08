Dopo Higuain anche Nzonzi: due gol annullati dal VAR in Milan-Roma

© foto di Daniele Mascolo/Photoviews

Due gol annullati grazie al VAR in Milan-Roma. Il primo al Gonzalo Higuain, arrivato pochi istanti dopo il pareggio di Federico Fazio per la Roma. Fuorigioco di pochi centimetri per il Pipita che aveva poi saltato un incerto Olsen. All'80', poi, annullato il vantaggio della Roma per un mani in area di Steven Nzonzi. Anche in questo caso, giusta e opportuna la presenza del VAR che annulla la marcatura.