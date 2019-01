Dopo i gol, anche gli assist. Zaniolo illumina la Roma a soli 19 anni

Atalanta-Roma 3-3 (3' Džeko, 33' Džeko, 40' El Shaarawy, 44' Castagne, 59' Tolói, 71' Zapata)

Gol e non solo. Nicolò Zaniolo, riproposto alto a destra nel 4-2-3-1 di mister Di Francesco contro l'Atalanta (3-3), oggi pomeriggio ha aggiunto alla specialità della casa anche gli assist. È stato infatti proprio il talento classe '99 a ispirare il gran primo tempo della Roma a Bergamo, con due passaggi decisivi rispettivamente per Dzeko ed El Shaarawy.

Dopo le marcature con Sassuolo e Torino, l'ex Inter e Fiorentina ha mostrato così di saper prendere per mano la squadra con giocate decisive e illuminanti. Da attaccante puro la sponda di petto per l'1-0; da vero numero 10 l'invenzione di esterno per il 3-0. Due mosse di classe, di prima qualità ma anche massima concretezza, che non fanno altro che confermare la bontà del suo acquisto da parte di Monchi.

Con Zaniolo la Roma ha infatti potenzialmente trovato un titolarissimo per il presente e per il futuro. Calciatore ancora all'inizio della sua carriera tra i professionisti, ma già pronto per trascinare compagni più esperti e rodati. Con una personalità mostruosa, che non si addice di certo a un diciannovenne.

Una favola a tinte giallorosse, quella del figlio d'arte, ma presto (di nuovo) anche azzurre. Perché i vari Chiesa, Barella e Zaniolo sono proprio i pilastri su cui ricostruire il calcio nostrano.