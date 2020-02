© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo Zlatan Ibrahimovic, i tifosi del Milan sognano un altro clamoroso ritorno in estate: quello di Thiago Silva. Il difensore brasiliano, capitano del Paris Saint-Germain, è infatti in scadenza di contratto e ad alimentare i rumors sulla sua possibile seconda avventura a tinte rossonere è stato direttamente il suo agente: "Thiago Silva nutre un amore grandissimo per il Milan, ma niente è ancora stato deciso. Tutto è possibile", le parole di Paulo Tonietto al portale milancafe24.