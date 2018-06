Dopo il Dortmund e il Napoli irrompe anche l'Arsenal su Torreira

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Irrompe l'Arsenal su Lucas Torreira. Secondo Sky Sport 24, i Gunners avrebbero fatto un'offerta alla Sampdoria per il giocatore. L'agente non ha l'accordo col giocatore, ha preso tempo fino a metà mese per valutare la proposta. Ci sono sempre il Napoli e pure il Borussia Dortmund, con il contatto raccontato nella giornata di ieri.