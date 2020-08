Dopo il nono, il 9: Paratici alla ricerca del centravanti. Milik sempre favorito

vedi letture

Dopo il nono, il 9. La Juventus vuole rinforzarsi in vista della prossima stagione e Fabio Paratici comincerà molto probabilmente dal reparto offensivo, che dovrebbe perdere Gonzalo Higuain. Come riporta Tuttosport, sono tanti i contatti ma la lista dei candidati per il ruolo di centravanti sembra essere piuttosto ristretta: il primo nome è sempre quello di Arkadiusz Milik del Napoli e anche Aurelio De Laurentiis sembra essersi rassegnato all'idea di lasciarlo partire. I campani chiedono non meno di 40 milioni e la chiave potrebbe essere l'inserimento di un giocatore gradito, come Federico Bernardeschi.

Pista inglese e Dzeko - La fumata bianca è vicina ma i bianconeri dovranno prestare attenzione alla concorrenza di Tottenham e Atletico Madrid. Per questo motivo, Paratici guarda sempre con interesse a Raul Jimenez, su cui però c'è anche il Manchester United, ed Edin Dzeko, sempre nel mirino dell'Inter.