Dopo il no di Arthur, la Juve (oltre l'Inter) valuta Semedo. Primo contatto con Jorge Mendes

Con Arthur che punta i piedi e fa sapere di non voler lasciare il Barcellona per la Juventus, bianconeri e blaugrana dovranno trovare un’altra chiave di volta per chiudere l’operazione che dovrebbe portare Miralem Pjanic al Camp Nou. Per il Mundo Deportivo il Barça potrebbe decidere di acquistare Pjanic pagando per intero la cifra richiesta dalla Juve, quindi senza contropartite tecniche. Mentre secondo Sport, l’altro quotidiano vicino alle cose di casa Barcellona, Fabio Paratici starebbe valutando il profilo di Nelson Semedo, terzino valutato 45 milioni di euro.

Jorge Mendes ha già parlato con Juve, Inter e City - Sono queste le tre società che potrebbero mostrare interesse per il portoghese, il quale ha già comunicato al Barça la propria intenzione di partire. Il suo agente Jorge Mendes ha già parlato con la Juventus, con i bianconeri che tuttavia preferirebbero aspettare per capire se ci sono margini per convincere Arthur. L’agente però avrebbe discusso di Semedo anche con l’Inter e con il Manchester City, club dal quale dovrebbe far uscire Joao Cancelo.