Si allunga la lista delle pretendenti per Francisco Trincao dello Sporting Braga. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, l'attaccante 19enne, dopo gli interessamenti di club come Juventus e Inter sarebbe finito anche nel mirino del Wolverhampton. Il Braga per la sua cessione avrebbe messo un prezzo al suo cartellino pari a 15 milioni di euro.