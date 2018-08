Dopo Kurtic, Antenucci. Due perle e la SPAL torna agli anni '60

© foto di Federico De Luca

Soltanto una volta nella sua storia in Serie A, la SPAL aveva vinto entrambe le prime due gare di campionato: nel 1959/60, quando chiuse con un settimo posto finale. I tempi di Bozzao e Morbello sono lontani, ma la squadra di Semplici con queste vittorie di spietata concretezza ha mandato un messaggio a tutte le 19 avversarie di Serie A. "Quest'anno tutti dovranno fare i conti con la SPAL". E sebbene i tifosi più scaramantici stiano verosimilmente preparando una raccolta di firme per giocare sempre al Dall'Ara di Bologna, quando gli estensi torneranno a giocare al Mazza avranno un ulteriore alleato dalla propria parte. Quel pubblico che ha sospinto i biancoazzurri alla vittoria in tanti momenti difficili lo scorso ano. E sebbene non sia tutto oro ciò che luccica (sia Bologna che Parma hanno graziato gli estensi nel finale di partita, ndr) la superiorità in termini di gioco, conoscenza reciproca e concretezza della SPAL è stata evidente, specie oggi.