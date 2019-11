© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il successo dell'Atletico Madrid per 3-1 contro l'Espanyol, il trequartista dei Colchoneros Angel Correa ha parlato ad As del suo momento nel club iberico dopo le insistenti voci di mercato di quest'estate legate al Milan: "Se in futuro mi vedo lontano dall'Atletico? Sono davvero felice, amo questo club e gli devo la vita. Hanno avuto fiducia in me quando mi sono operato al cuore e per questo gli sarò sempre grato. Spero di proseguire su questa strada, per il bene del club".