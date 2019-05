Dopo la Juve, l'Ajax replica social pre-Tottenham: "Blah, Blah, Blah"

© foto di Imago/Image Sport

Con la Juve aveva portato fortuna e l'Ajax ha deciso, forse per scaramanzia, di ripetersi: sulle pagine social dei lancieri è stata pubblicata una clip ispirata al video del disc jockey olandese Armin van Buuren "Blah, Blah, Blah" accompagnata dal cinguettio: "And we don't even care about what they say" ("E non ci interessa nemmeno quello che dicono"). I tifosi sono convinti di poter realizzare la terza impresa europea della propria stagione dopo aver eliminato Juventus e Real Madrid. La provocazione del club olandese era andata ampiamente a segno: la clip, prima della sfida di ritorno di Torino, era diventata virale.