Dopo Lalas e Bradley, arriva McKennie: è il terzo americano a segnare in Serie A

vedi letture

Non poteva esserci momento migliore per segnare il suo primo gol in Serie A. Weston McKennie si regala una gioia grandissima, firmando la rete del pareggio nel derby contro il Torino, e diventando il terzo americano a timbrare in Serie A. Prima di lui ci erano riusciti Alexi Lalas e Michael Bradley.