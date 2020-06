Dopo tante parole, Dybala riparte dal Milan: una delle sue vittime preferite

In settimana, Paulo Dybala è uscito allo scoperto. Parole non banali, quelle alla CNN, in cui c’è chi ha visto la voglia di rimanere in bianconero, chi il portarsi avanti per un maxi-rinnovo e chi l’apertura a un futuro lontano da Torino, magari al Barcellona. Il tempo delle parole, però, è finito. E la Joya ora è atteso in campo.

Uno dei suoi bersagli preferiti. Si riparte da stasera, dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia tra la Juventus e Milan. Un bel ripartire, per l’argentino, che in carriera ha segnato otto gol contro i rossoneri. La sua terza vittima preferita dopo Udinese (nove reti) e Lazio (undici). Difficile chiedere di meglio.

Falso o vero nove? Tra i mille costanti interrogativi che Dybala porta in casa Juve, c’è anche quello legato alla sua posizione. Attaccante, trequartista, tuttocampista: ne ha sentite di tutte. Nelle mille idee che saranno venute a Sarri in tempi di lockdown, c’è anche quella di rimpiazzarlo al centro dell’attacco, anche per l’assenza di Higuain, lasciando più spazio, alle sue spalle e al suo fianco a Cristiano Ronaldo. Falso o vero nove? Falso fino a un certo punto: proprio in quella posizione, Dybala si è guadagnato la chiamata della Juve e ha già giocato con ottimi risultati. A lui la palla, appunto: se farà bene, qualche interrogativo in più sarà fugato, per l’ennesima volontà. E al tavolo delle trattative i gol pesano sempre.