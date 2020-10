Dopo tre giornate Iachini è già sotto esame? Il tecnico: "Sono tranquillo, penso solo a lavorare"

Dopo tre giornate di campionato, il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini è già sotto esame. L'allenatore viola però, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con lo Spezia, non sente la pressione:

"Le voci di mercato ci sono sempre, io penso solo a lavorare. Voglio fare il meglio per la Fiorentina, squadra alla quale sono molto legato, non solo dal punto di vista lavorativo. Dobbiamo lavorare, inseriamo al meglio i nuovi e recuperiamo i giocatori rientrati dalle nazionali. Vado avanti con tranquillità, la squadra deve andare in campo serena senza pressione".

