Dopo Werner ecco Havertz: così Abramovich ha deciso di far tornare grande il Chelsea

Roman Abramovich ha deciso di rendere nuovamente grande il Chelsea. Finito il blocco del calciomercato, i Blues sono tornati con investimenti pesanti. 100 milioni e Kai Havertz, bonus compresi, sarà il nuovo trequartista dei Blues. Arriverà dal Bayer Leverkusen, e porterà le uscite del club londinese a quasi 200. 53 quelli versati nelle casse del RB Lipsia per Timo Werner, 40 per Hakim Ziyech all'Ajax. I prossimi saranno per l'esterno sinistro, con la maxi spesa pronta per prendere Ben Chilwell dal Leicester City. Una campagna che rinforza l'undici di Frank Lampard, che ha una delle rose più giovani tra le grandi d'Europa e che può dunque programmare il futuro a Londra. La rivoluzione è passata dall'addio a senatori pesanti nelle ultime stagioni, da David Luiz a Willian, passando da Pedro ed Eden Hazard. Tutto, però, per ripartire. Con un nuovo ciclo, quello dove Abramovich ha deciso di tornare a competere per il titolo con Liverpool e Manchester City. E di farlo pescano i due migliori talenti dalla Bundesliga e del calcio tedesco.