Doppietta di Milinkovic-Savic e Serbia in finale playoff: "Non riesco ancora a crederci"

vedi letture

Non aveva mai segnato nella nazionale maggiore, Sergej Milinkovic-Savic. Prima di ieri sera quando, entrato a partita in corso contro la Norvegia, ha segnato due reti che hanno condotto la Serbia in finale playoff per accedere agli Europei. A fine gara il centrocampista ha dichiarato: "Non riesco ancora a credere di aver segnato il primo gol in nazionale e poi il secondo in una partita importante come questa. Siamo tutti contenti, ma sappiamo che non è ancora finita e che ci aspetta una partita ancora più decisiva. L'inizio dalla panchina? Questa era la tattica dell’allenatore. Alla fine tutto è andato come doveva andare".