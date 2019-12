© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ancora Riccardo Orsolini e Bologna che mette in cassaforte il risultato nella sfida del Via del Mare contro il Lecce. Splendido dribbling all'interno dell'area dell'esterno classe 1997 e botta di destro sul primo palo per il numero sette, alla sua prima doppietta in Serie A. 0-3 per i rossoblù al 66'.