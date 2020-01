Doppietta di Pellegrini, la Roma elimina il Parma dalla Coppa Italia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una doppietta di Lorenzo Pellegrini regala alla Roma il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia. I giallorossi si sono imposti 2-0 al Tardini, le reti entrambe nella ripresa. Al minuto numero 50 la squadra di Fonseca è passata in vantaggio: splendido uno-due tra Pellegrini e Kalinic, sponda del croato per il centrocampista che con un gran tiro ha trafitto Colombi. Il raddoppio 25 minuti più tardi: calcio di rigore per un ingenuo fallo di mano di Barillà in area, perfetto Pellegrini dal dischetto. La Roma affronterà ai quarti di Coppa Italia la Juventus.