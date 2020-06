Doppietta di Zapata, l'Atalanta cala il poker: 4-0 al Sassuolo dopo 66 minuti

vedi letture

Poker dell’Atalanta al minuto 66 della sfida contro il Sassuolo. Punizione per la Dea per fallo di Marlon su Zapata. Sul pallone va il Papu Gomez che pennella in mezzo e trova il dirompente Duvan Zapata che salta in testa a due avversari e trova la rete del 4-0.