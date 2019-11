© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Lautaro Martinez sempre più trascinatore dell'Inter, in coppia con Romelu Lukaku. Come riporta Opta, prima della doppietta realizzata questa sera dall'attaccante argentino, solo un giocatore nerazzurro aveva segnato due gol in trasferta in Champions League: il connazionale Hernan Crespo, in tre occasioni (tutte nel 2002).