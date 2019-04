Doppio Caicedo, poi rosso per Ramirez: Samp-Lazio 0-2 all'intervallo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Bella e spietata. La Lazio chiude in vantaggio la prima frazione a Marassi: 2-0 per la squadra di Simone Inzaghi, grazie alla doppietta di Caicedo, che sblocca dopo tre minuti e raddoppia al 19'. Sampdoria mai in partita e troppo distratta in difesa; nel secondo tempo Quagliarella e soci dovranno decisamente cambiare marcia se vorranno rientrare in partita. Un'impresa che l'espulsione di Ramirez al 45' rende più complicata.

FULMINE CAICEDO - È un inizio-shock per la formazione di Giampaolo. Al 3' Colley si fa soffiare il pallone da Caicedo nella zona delle panchine. Il difensore di casa prova a usare il fisico per fermare l'avversario, ma l'ecuadoriano è una furia, resiste e batte Audero con un preciso sinistro. Il gol subito a freddo disorienta la Samp, che fa fatica a reagire e si affida al solito Quagliarella. Il capitano, però, fa partire involontariamente il contropiede che porta al cross Romulo dalla destra: Caicedo - ancora lui - è un rapace, anticipa nettamente Tonelli (nel frattempo entrato al posto di Colley) e di testa incrocia sul palo lungo. Due a zero al 19', quasi un colpo da k.o..

TIMIDA REAZIONE - La Lazio si limita a gestire il possesso e a contenere le timide avanzate dei blucerchiati. L'unico pericolo per la porta di Strakosha è un calcio di punizione battuto da Ramirez, che il portiere devia in angolo con un tuffo plastico.

NOTTE FONDA - Un fuoco di paglia, perché i capitolini non rischiano più nulla. Nell'ultimo minuto di gioco arriva l'ennesima mazzata per i liguri: Ramirez, già ammonito, viene sanzionato di nuovo da Maresca per un intervento falloso su Leiva. L'arbitro probabilmente vede un pestone del trequartista, che lascia la sua squadra in 10 e qualche pensiero in più a Giampaolo in vista della ripresa.