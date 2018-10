Doppio Dybala e la Juve va: 2-0 sullo Young Boys al 45'

Fonte: Inviato a Torino

© foto di www.imagephotoagency.it

Doppio Dybala, e la Juve va: 2-0 sullo Young Boys all’intervallo. Tutto facile sin dall’inizio per i bianconeri, che dopo cinque minuti trovano il vantaggio con Paulo Dybala su assist di Blaise Matuidi. Poi la squadra di Allegri, eccezion fatta per un Bernardeschi straripante, si accontenta e rischia anche il pareggio, evitato solo da Matuidi a porta vuota. È lo stesso francese, di fatto, a portare in dote il raddoppio: tiro dal limite, goffa respinta di Von Ballmoos, Dybala insacca col più facile dei tap-in.