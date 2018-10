Doppio Higuain su assist di Suso, il Milan va: 2-0 sul Chievo al 45'

Milan-Chievo 2-0: 27' e 33' Higuain

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Primo tempo a senso unico a San Siro e Milan avanti per 2-0 su un Chievo non ancora pervenuto. I rossoneri dominano fin dalle prime battute, costruendo tante occasioni per portarsi in vantaggio. Sorrentino, però, è bravissimo su Kessié e Bonaventura, poi viene graziato dal numero 5 di casa, che manda clamorosamente alto a due passi dalla linea di porta. Un minuto dopo, al 27', la squadra di Gattuso sblocca il punteggio: Suso mette dentro dalla destra sfruttando un buco difensivo degli ospiti, Higuain non si lascia pregare e buca il portiere sul primo palo. Il Chievo accusa il colpo e non reagisce, così il Milan continua ad attaccare e trova il raddoppio pochi minuti più tardi, ancora sull'asse Suso-Higuain: smarcamento centrale dello spagnolo e imbucata per il Pipita che, tutto solo, ha il tempo per controllare e realizzare la sua prima doppietta in maglia rossonera. Nel finale di tempo il Milan si rilassa un po', concedendo qualcosa al Chievo, che va vicino al gol con Birsa. Ma i veronesi dovranno fare molto di più per raddrizzare il match.