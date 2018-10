Doppio Pipita e Bonaventura, Milan batte Chievo 3-1 a San Siro

Milan-Chievo 3-1: Higuain 27' e 33', Bonaventura 55', Pellissier 62'

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

C'è il derby dopo la sosta e il Milan sembra aver finalmente trovato brillantezza e concretezza. Altri tre gol, contro un avversario non irresistibile, per conquistare il terzo successo consecutivo in sette giorni tra Serie A ed Europa League, anche se preoccupano le disattenzioni difensive, costate care ancora una volta.

ROMAGNOLI OUT, PELLISSIER DAL 1' - Come annunciato, Alessio Romagnoli alza bandiera bianca e viene sostituito da Zapata al centro della difesa. Gattuso preferisce Abate a Calabria, mentre D'Anna schiera Pellissier in attacco insieme a Stepinski, con Birsa largo a destra.

A SENSO UNICO - L'approccio al match della squadra di Gattuso è perfetto. Nei primi 20' i rossoneri costruiscono tre occasioni da rete ma vanno a sbattere su Sorrentino. Il portiere ospite viene graziato da Bonaventura, poi deve capitolare sotto i colpi di Gonzalo Higuain: il Pipita sfrutta due assist al bacio di Suso e fa crollare il muro difensivo predisposto da mister D'Anna. L'asse tra lo spagnolo e l'argentino sembra ormai essersi definitivamente consolidato, ma è tutto il Milan a girare a meraviglia. Nel finale, però, il Chievo ha una grande chance con l'ex Birsa: lo sloveno cerca la volée dal dischetto, solo un brivido per Donnarumma.

LA COSTANTE DEL GOL SUBITO - Il canovaccio tattico non cambia nella ripresa. Il Milan torna sul terreno di gioco con la chiara intenzione di chiuderla e lo fa dopo 10': Bonaventura si libera al limite dell'area e trova la deviazione di Rossettini a mettere fuori gioco Sorrentino. Gattuso prova a spronare Calhanoglu - piuttosto in ombra - e predica attenzione nel tentativo di mantenere la porta inviolata per la prima volta in campionato. I rossoneri però si addormentano e Pellissier sfrutta un disimpegno sbagliato di Kessie per battere Donnarumma con un preciso diagonale. È il primo - e unico - errore in 90' di totale controllo. Finisce 3-1, un risultato che sta anche stretto ai padroni di casa.