Doppio Ibra e 1-4 a Marassi: il Milan batte la Samp e mette ancora pressione alla Roma

Altra grande vittoria per il Milan di Stefano Pioli che si è riportato momentaneamente a -1 dalla Roma, in attesa della sfida dei giallorossi di questa sera in trasferta contro il Torino. Doppietta di Zlatan Ibrahimovic e reti di Calhanoglu e Leao, con la rete di Ankildsen che non è servita a niente alla formazione di Claudio Ranieri. 1-4 il risultato finale al Ferraris, con Donnarumma che ha parato un calcio di rigore a Gonzalo Maroni, meritandosi il 7 in pagella.