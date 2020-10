Doppio Ibra e Lukaku: 1-2 all'intervallo tra Inter e Milan. Derby super a San Siro

1-2 al termine del primo tempo tra Inter e Milan nel derby di Milano valido per la quarta giornata di Serie A. Tante emozioni e tre gol nella stracittadina, con il secondo tempo che sarà tutto da seguire.

UNO-DUE DI IBRA - Primo tempo divertentissimo a San Siro nel derby tra Inter e Milan. Avvio shock per i nerazzurri, con le due reti di Zlatan Ibrahimovic che avevano subito indirizzato la sfida sui binari rossoneri dopo 16'. Vantaggio al tredicesimo con l'ingenuità di Kolarov che ha portato all'assegnazione del calcio di rigore che ha portato allo 0-1: bravissimo Handanovic a ipnotizzare il numero 11 rossonero che ha però poi realizzato sulla ribattuta, mentre tre minuti più tardi è arrivato il raddoppio. Grande azione di Leao sulla sinistra, con il portoghese bravissimo a lasciare sul posto D'Ambrosio e a mettere una palla al bacio sul secondo palo ancora per Ibra che non ha lasciato scampo al portiere sloveno.

LUKAKU LA RIAPRE - La doppia scoppola presa non ha mandato però al tappeto la formazione di Antonio Conte che ha reagito al 29' con la rete di Romulu Lukaku. Assist di Perisic, servito in profondità alla perfezione da Kolarov, e tutto facile per il belga che ha depositato alle spalle di Donnarumma con il piatto sinistro. Nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo intensità molto alta tra le due squadra, che non hanno rinunciato ad attaccare, creando tanto ma non concretizzando.