Doppio Petagna manda l'Atalanta all'inferno: Spal seconda

© foto di Federico Gaetano

Petagna firma la sua prima doppietta in Serie A, firmando la vittoria contro l'Atalanta: finisce 2-0

LE FORMAZIONI - Spal che non ha sorprese, confermando gli undici titolari e lasciando fuori ancora l'esperto Djorou. Così Gomis in porta, Cionek-Vicari-Felipe in difesa. Lazzari e Fares sulle corsie, Kurtic e Missiroli al fianco di Schiattarella. Antenucci e Petagna in avanti. Sorpresa per Gasperini che inserisce Rigoni al posto di Pasalic - che si accomoda in panchina - mentre i restanti dieci sono quelli della vigilia: Gollini vince il ballottaggio con Berisha.

RITMI ALTI - L'Atalanta parte forte, tentando di rinchiudere la Spal nella propria metà campo, inaugurando i tiri verso la porta con una zuccata di Zapata, pericolosa ma fuori. Dall'altra parte i ferraresi giocano bene, trovando gli inserimenti dei centrocampisti - in particolare Kurtic - e cercando di alzare il baricentro: Masiello prima ferma Antenucci dentro l'area, poi l'ex Leeds spara dai 25 metri, comunque relativamente lontano dai pali. Al ventiduesimo però Missiroli - dopo un colpo di testa di Fares - agisce da sponda per Petagna che ha la possibilità di calciare un rigore in movimento: tiro troppo flebile, bravo Gollini ad arrivarci. Sull'angolo successivo Felipe manca l'appuntamento con il gol.

RIGONI OPACO - La grande sorpresa di Gasperini per una mezz'ora non dà segnali di vita, poi incomincia ad accendersi con un paio di cross - particolarmente buono uno da sinistra su cui Felipe è bravissimo ad anticipare gli avversari - poi regalando un colpo di tacco a Gomez che sparacchia, male, sul fondo. Il match continua a essere equilibrato, con i biancazzurri comunque discretamente vivi, mentre Rigoni lascia il campo al 38esimo del primo tempo, bocciato da Gasperini.

I GOL DELL'EX - La Spal fa comunque meglio, sembra più sciolta e riesce a divertire a tratti irresistibile. Però è un calcio di punizione a sbloccare la situazione: Felipe si arrampica sopra Zapata e costringe Gollini alla parata. La respinta è comunque centrale a causa del traffico, Petagna anticipa Masiello e Castagne e sigla l'1-0. Tempo cinque minuti ed è doppietta: l'attaccante si gira in mezzo ai tre difensori di Gasperini, calcia male ma una deviazione di Toloi tramuta la conclusione in un pallonetto imparabile. Due a zero, forse giusto per l'andamento della gara.

TIRI IN PORTA CERCASI - L'Atalanta non cresce mai, Fares va vicino al terzo gol, dall'altra parte c'è solo Gomez che prova dalla distanza. Il più pericoloso è però Masiello, con un tiro a giro che finisce di poco fuori. Ed è tutto dire, in una serata davvero pessima. Infine Ilicic si guadagna una punizione dal limite per fallo di Petagna: è il Var, in questo caso, l'assente ingiustificato.

SPAL-ATALANTA

Marcatori: Petagna al 50' e al 56'.

Spal (3-5-2)

Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Schiattarella, Missiroli (dal 72' Everton Luiz), Fares; Petagna, Antenucci.

Atalanta (3-4-3)

Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Castagne, de Roon (dal 75' Pasalic), Freuler, Gosens; Rigoni (dal 38' Ilicic), Zapata, Gomez (dal 77' Barrow)