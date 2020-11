Doppio Pobega e l'Italia U21 vola: battuta l'Islanda. Qualificazione all'Europeo vicina

Importantissima vittoria per l'Italia U21 di Paolo Nicolato nella gara contro l'Islanda valida per le qualificazione ai prossimi Europei. gli azzurrini, in trasferta, hanno avuto la maglio sui pari età islandesi per 2-1, grazie alla doppietta del centrocampista dello Spezia Tommaso Pobega. Intervallata dalla rete del momentaneo pareggio di Willumsson. Grazie a questo successo l'Italia, a due giornate dalla fine del girone, si trova adesso prima in classifica con tre punti in più rispetto all'Irlanda e quattro su Svezia e Islanda. Appuntamento adesso a domenica, con la gara contro il Lussemburgo fanalino di coda.