Doppio sorriso Milan: vittoria e stop al digiuno del Pipita

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Ritrova il sorriso Gonzalo Higuain e lo ritrova anche il Milan. Dopo due mesi il Pipita è tornato a fare centro a San Siro, siglando la rete del 2-1 contro la Spal, fondamentale per i tre punti che mancavano da 25 giorni. Una boccata d’ossigeno per l’ambiente e per la classifica, con il gruppo milanista che ora si è riportato a -1 dal quarto posto occupato dalla Lazio. L’obiettivo Champions è ancora a portata di mano, ma a gennaio serviranno innesti e un po’ di fortuna con gli infortuni. “L'obiettivo dev'essere quello di arrivare in primavera attaccati alle rivali per provare a vincere il nostro Scudetto, che è la qualificazione in Champions”. Poi l’analisi della gara: “Andare sotto con una squadra come la Spal era difficile, si sanno difendere. Siamo stati bravi ma dovevamo chiuderla prima. Dobbiamo migliorare quando arrivano i match ball, come contro il Torino. Abbiamo avuto tantissime occasioni e non le abbiamo sfruttate. Dobbiamo alzare l’asticella sotto questo aspetto”.

Caloroso e simbolico l’abbraccio con Higuain dopo la rete del sorpasso ai ferraresi: “Ho dovuto fare come Lino Banfi con Aristoteles. Ha fatto un bel gesto dopo il gol, speriamo che ora trovi continuità e non si dia martellate da solo. E' un giocatore che vive per il gol. In Italia è stato un cecchino, con noi ha sbagliato qualche occasione e ne è consapevole”. Ma se il Milan ha portato a casa il successo lo deve anche alle parate di un Donnarumma ritrovato: “E' uno dei portieri più forti al mondo per l'età che ha. Sono state dette tante parole ingiuste nei suoi confronti, quest'anno sta facendo un campionato da protagonista”.