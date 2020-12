Dortmund agli ottavi di finale. La Lazio per vincere il girone deve sperare nello Zenit

Borussia Dortmund qualificata grazie al pareggio contro la Lazio. Bastava un punto alla squadra di Lucien Favre che ora avrà come obiettivo vincere il girone. E sulla carta sembra facile, considerando che i gialloneri giocheranno contro uno Zenit già fuori da tutto. Alla Lazio basterà un pareggio contro il Brugge per qualificarsi mentre per vincere il girone sono due le possibilità: una è battere i belgi e sperare che il Dortmund non vinca in Russia. Primo posto che potrebbe arrivare anche in caso di pareggio contro il Brugge, a patto che lo Zenit vinca contro il Borussia. In quel caso biancocelesti e gialloneri sarebbero a pari punti ma gli scontri diretti premiano gli uomini di Simone Inzaghi.