Dortmund e poco altro. La Champions parla tedesco grazie al Bayern

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il quarto di finale raggiunto ieri dal Bayern Monaco non rappresenta certo un grande traguardo per i bavaresi, che negli ultimi dieci anni hanno mancato solo una volta il passaggio nella Top8 della Champions League. Correva l'anno 2011 e fu proprio un'italiana, l'Inter nello specifico, ad eliminare la truppa di Louis van Gaal negli ottavi di finale. Prima e dopo, due quarti di finale, tre semifinali e altrettante finalissime, con una vittoria, nel 2013. Un cammino da grandissima squadra insomma, inferiore sì a quello di Barcellona e Real Madrid, ma solo al loro.

Un discorso che non può certo allargarsi alla Germania, ben poco rappresentata nella fase finale della massima competizione continentale. Lo Schalke 04 nello stesso arco temporale ha raccolto tre ottavi e una semifinale, il Bayer Leverkusen è invece entrato quattro volte nelle prime sedici, non andando mai oltre. Solo fase a gironi (2) per il Borussia Mönchengladbach, mentre lo Stoccarda ha centrato un ottavo, ben nove anni fa. Una sola partecipazione ed immediata eliminazione alla fase a gironi per l'emergente Lipsia, stesso cammino negli ultimi dieci anni anche per il Werder Brema. A risollevare un po' la media teutonica c'è il Borussia Dortmund, nell'era moderna storica seconda forza anche in Bundesliga: due volte fuori alla fase a gironi, una volta agli ottavi e due ai quarti. Il grande rimpianto è la finalissima persa nel 2013, proprio contro il Bayern, nell'anno di grazia tedesco.