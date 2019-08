Dortmund, cosa manca: l'occasione di Favre, la qualità non manca

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pronti via, subito un trofeo in bacheca. Il Borussia Dortmund di Lucien Favre arriva a questa nuova stagione dopo il successo ottenuto in Supercoppa di Germania contro il Bayern Monaco. Buona prova complessiva per i gialloneri, che oltre alla qualità hanno dimostrato di avere una solidità difensiva non indifferente.

La compagine di Dortmund può davvero dar fastidio ad un Bayern che ancora deve trovare la giusta quadratura con Kovac e nel primo scontro diretto si è vista la differenza rispetto lo scorso anno. Ora bisognerà capitalizzare la qualità di una squadra che può fare bene anche in Champions League: i gialloneri hanno l'esperienza per poter far bene anche in Europa.

COSA MANCA - Il Borussia è una squadra pensata per il 4-2-3-1 e costruita con intelligenza. In difesa Favre ritrova Hummels, un giocatore esperto e che può far crescere ancor di più Akanji: se il centrale svizzero riuscirà a mantenere il livello visto in Supercoppa sarà molto complicato far male a Reus e compagni. Soprattutto al centro la squadra è solida e ci sono i ricambi giusti per poter affrontare il doppio impegno.

In mediana manca qualche ricambio, ma nel complesso troviamo quantità e qualità. Witsel e Weigl sono una coppia affidabile, dietro a Paco Alcacer c’è l’imbarazzo della scelta: Brandt, Hazard, Reus, Bruun Larsen e Sancho, senza dimenticare Gotze. Più che che acquisti i gialloneri potrebbero pensare anche a qualche cessione. Il dubbio rimane su Reus: se il fantasista giallonero riuscirà a trovare la continuità e a liberarsi dalla spada di Damocle degli infortuni, Favre avrà molte armi a disposizione in vista della nuova stagione.

OGGI GIOCHEREBBE COSÌ - Difficile ipotizzare un modulo differente, la squadra è stata costruita per avere cinque elementi in mezzo al campo. Favre dovrà soltanto scegliere, salvo cessioni dell’ultima ora avrà parecchi problemi di abbondanza.

(4-2-3-1): Burki; Piszczek, HUMMELS, Akanji, Guerreiro; Witsel, Weigl; Sancho, HAZARD, Reus; Paco Alcacer. All: Favre (confermato).