© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Raddoppio dell'Inter a Dortmund con Matias Vecino al 40'. Grande azione dell'Inter che raddoppia a cinque minuti dal termine del primo tempo. Splendida azione dei nerazzurri, Brozovic serve Lautaro che cambia gioco per Candreva. Appoggio dell'ex Lazio per Vecino che di prima intenzione con il destro manda alle spalle di Burki. Primo gol in questa Champions League per Matias Vecino, l'ultimo lo scorso anno contro il Tottenham a San Siro alla prima del girone. Grande Inter in questo primo tempo al Signal Iduna Park.