Dortmund-Lazio 1-1 al 67': Immobile pareggia e diventa il miglior rigorista biancoceleste all time

Pareggio della Lazio a Dortmund. Arriva il gol dell'ex: Ciro Immobile. Il centravanti segna su calcio di rigore, spiazzando Burki. Massima punizione concessa per un ingenuo fallo di Nico Schulz, entrato da pochi minuti in campo, su Milinkovic-Savic. Si tratta del quarto gol in questa Champions League, superato Beppe Signori come miglior rigorista della storia biancoceleste con 39 realizzazioni.