Dortmund-Lazio 1-1, Immobile risponde a Guerreiro. Biancocelesti a un punto dagli ottavi di finale

Finisce 1-1 fra Borussia Dortmund e Lazio, con i biancocelesti che strappano un punto prezioso e mostrano carattere dopo essere stati puniti, ingenerosamente, sul finire del primo tempo.

TORNA MILINIKOVIC. BVB SENZA HAALAND - Simone Inzaghi ritrova Milinkovic-Savic, la cui ultima partita risale all'8 novembre contro la Juventus. Ancora spazio a Hoedt come contro lo Zenit al centro della difesa. Marusic preferito a Lazzari sulla destra, davanti confermata la coppia Correa-Immobile. Tra i tedeschi spicca l'assenza di Haaland. Il norvegese si è fatto male nell'allenamento di ieri e chiude in anticipo il suo 2020: spazio a Reus come finto centravanti supportato da Reyna e Hazard, con Sancho pronto a entrare nella ripresa. Indisponibili anche Emre Can e Meunier, spazio al giovane Morey sulla corsia destra e Bellingham a centrocampo, con Witsel in panchina.

LA SBLOCCA GUERREIRO -Partita equilibrata con i biancocelesti che si difendono molto bene, cercando di rendersi pericolosi sfruttando le ripartenze e l'intesa fra Correa e Immobile. Tedeschi che provano a tenere il pallino del gioco e le statistiche difatti mostrano un evidente divario nel possesso palla, ma la manovra nello specifico porta a ben poco, con Reina impegnato in una sola occasione, prima di capitolare proprio all'ultimo: un suo rilancio dal fondo è intercettato a centrocampo, dando vita a una splendida azione a tutta velocità e finalizzata da Raphael Guerreiro.

IMMOBILE, CAPITANO CORAGGIOSO -Le notizie che arrivano da Brugge spingono i biancocelesti a pigiare l'acceleratore nella ripresa. Immobile, capitano coraggioso, non ci sta a uscire da sconfitto proprio a Dortmund. Impegna Burki, suona la carica. Infine trova il gol, grazie a un'ingenuità avversaria: Favre toglie l'autore del gol Guerreiro per Schulz, i cui soli 34 minuti giocati in questa stagione denotano un po' di ruggine. E si vede quando stende sotto gli occhi dell'arbitro Milinkovic-Savic. Dal dischetto la Scarpa d'Oro spiazza Burki e stacca Signori nella speciale classifica dei rigoristi all time. Il gol dà coraggio ai biancocelesti che capiscono come il Borussia sia vulnerabile, a maggior ragione con le importanti defezioni. Gli uomini di Inzaghi ci credono, in particolar modo Immobile. Ma non basta: finisce 1-1 che tiene tutto in bilico. Il Brugge vince e si porta a -2, ma il Borussia, che stasera può festeggiare la qualificazione, almeno non scappa e oltre alla qualificazione ancora alla portata c'è la possibilità di vincere il girone. Anche se in quest'ultimo caso non dipenderà dalla Lazio.